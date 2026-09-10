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Мировое обозрение

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Экспериментальный препарат против Эболы не позволил вирусу проникнуть в клетки

Экспериментальный препарат против Эболы не позволил вирусу проникнуть в клетки

Вирус Эбола остается одной из самых пугающих угроз современной медицины: летальность достигает 40 процентов, а вспышки в XXI веке случаются все чаще и охватывают все больше людей.

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