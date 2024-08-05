В Калуге родились 76 малышей, в том числе 1 двойня

За шесть дней, с 29 июля по 3 августа 2024 года, в Калуге появились на свет и 34 девочки и 42 мальчика, включая одну двойнюЗа шесть дней, с 29 июля по 3 августа 2024 года, в Калуге появились на свет и 34 девочки и 42 мальчика, включая одну двойню.