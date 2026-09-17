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Царьград

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США начали вывод систем ПВО из Иракского Курдистана

США начали вывод систем ПВО из Иракского Курдистана

Американские войска начали демонтаж систем ПВО и вывод тяжелой техники из Иракского Курдистана. Ожидается, что международная коалиция завершит свои операции в регионе к 30 сентября 2026 года.

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