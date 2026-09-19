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Царьград

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Украинские боевики заминировали детский подарок, сообщил сапер

Украинские боевики заминировали детский подарок, сообщил сапер

Сапер 11-го армейского корпуса с позывным Саныч рассказал РИА Новости о минировании украинскими боевиками детского подарочного набора.

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