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Весь СПГ в Европе может оказаться российским

Весь СПГ в Европе может оказаться российским

Многие фирмы в Европе намеренно выдают более дешевый российский СПГ за катарский или американский. Об этом, британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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