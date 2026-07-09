Readovka: студенты КГАСУ заявили о подмене практики уборкой туалетов

Студенты Института экономики и управления в строительстве (ИЭУС) Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) сообщили о несоответствии содержания производственной практики заявленным целям.
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