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Readovka: студенты КГАСУ заявили о подмене практики уборкой туалетов

Readovka: студенты КГАСУ заявили о подмене практики уборкой туалетов

Студенты Института экономики и управления в строительстве (ИЭУС) Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) сообщили о несоответствии содержания производственной практики заявленным целям.

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Комментарии
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HotRS
Проректор совсем дурак, что заявляет &quot;полный цикл строительных операций — от подготовки поверхностей и нанесения шпаклевки до финишной покраски.&quot; Архитекторы не строители.
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4 н.