Hurricane Polo quickly becomes 'extremely dangerous' Category 5 storm off Mexican coast

In less than 24 hours, a storm system just off Mexico's west coast increased from a tropical storm to a powerful Category 5 hurricane.
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