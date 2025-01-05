«Что завтра? Теракт в честь Бандеры?». Поклонская отреклась от Православия

Бывшая героиня Русской весны Наталья Поклонская, известная историями с выходом на «Бессмертный полк» с иконой Николая II и рассказом о мироточащем бюсте последнего императора в Симферополе, фактически подтвердила разрыв с Православием и переход в язычество.