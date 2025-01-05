«Что завтра? Теракт в честь Бандеры?». Поклонская отреклась от Православия

Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
Господи  .кто эту  дуру  вытащим   во  власть ?
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20 час.

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