Русские военные за сутки нанесли удары по девяти бригадам ВСУ на курском направлении. Успешные действия группировки "Север" были проведены в районах Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное.
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