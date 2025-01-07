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Российская армия нейтрализовала 9 украинских бригад на курском направлении

Российская армия нейтрализовала 9 украинских бригад на курском направлении

Русские военные за сутки нанесли удары по девяти бригадам ВСУ на курском направлении. Успешные действия группировки "Север" были проведены в районах Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное.

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