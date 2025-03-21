НАСА недоплатила застрявшим на МКС астронавтам

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, НАСА) недоплатила сверхурочные астронавтам Суните Уильямс и Бутчу Уилмору, застрявшим на Международной космической станции (МКС) на девять месяцев.
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