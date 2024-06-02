Певца Алексея Воробьева затравили из-за переезд в Америку

Алексей Воробьев, певец и участник «Евровидения-2011», активно развивает карьеру в США. Несмотря на участие в российских телепроектах, это вызвало негативную реакцию у некоторых россиян, обвинивших его в предательстве Родины.
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