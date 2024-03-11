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Учёные выяснили, какие факторы повышают риск ранней смерти у женщин почти в 3 раза

Учёные выяснили, какие факторы повышают риск ранней смерти у женщин почти в 3 раза

Специалисты установили, что ожирение и ВПЧ могут повысить риск преждевременной смертиВ журнале PLOS One появились результаты исследования, показавшего, что у женщин вырастает риск летального исхода почти в три раза, если они заражены штаммами ВПЧ высокого риска или имеют ожирение.

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