MEXC добавила возможность стейкинга TAO для своей глобальной пользовательской базы

Криптовалютная биржа MEXC запустила поддержку стейкинга для нативного токена Bittensor - TAO, позволяя пользователям получать вознаграждения за помощь в обеспечении безопасности одной из крупнейших децентрализованных ИИ-сетей.
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