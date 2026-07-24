Депутаты LFI подали жалобу на запрет доступа к соцсетям лицам младше 15 лет

Закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 15 лет, стал посягательством на основные свободы и уважение частной жизни, заявили депутаты от партии «Непокоренная Франция» (LFI) в Национальном собрании страны, 23 июля пишет французская газета «20 Minutes».