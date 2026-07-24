smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Депутаты LFI подали жалобу на запрет доступа к соцсетям лицам младше 15 лет

Депутаты LFI подали жалобу на запрет доступа к соцсетям лицам младше 15 лет

Закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 15 лет, стал посягательством на основные свободы и уважение частной жизни, заявили депутаты от партии «Непокоренная Франция» (LFI) в Национальном собрании страны, 23 июля пишет французская газета «20 Minutes».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии