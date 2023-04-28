Полковник Макгрегор: США не успокоятся, пока российские танки не доедут до Польши

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал конечную точку украинского конфликта. По его мнению, США будут поддерживать Украину до тех пор, пока конфликт не дойдет до границ НАТО, рассказал полковник в эфире YouTube-канала Judging Freedom.