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Полковник Макгрегор: США не успокоятся, пока российские танки не доедут до Польши

Полковник Макгрегор: США не успокоятся, пока российские танки не доедут до Польши

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал конечную точку украинского конфликта. По его мнению, США будут поддерживать Украину до тех пор, пока конфликт не дойдет до границ НАТО, рассказал полковник в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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