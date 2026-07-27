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Чат-бот Подмосковья получил новое название и дизайн

Чат-бот Подмосковья получил новое название и дизайн

Чат-бот «Подмосковье | Цифровые сервисы» претерпел значительные изменения. Как сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, интерфейс бота стал более современным и интуитивно понятным.

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