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Мама Жанны Фриске уверена, что Дмитрий Шепелев скрывает правду о его маме

После рождения сына Платона жизнь Жанны Фриске разделилась на «до» и «через два месяца». Именно тогда певице, вынужденной начать тяжелую борьбу с онкологией, пришлось передать заботу о малыше своей матери, Ольге Фриске.

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