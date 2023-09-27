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Леди Mail.ru

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3 тревожных звоночка, которые помогут распознать созависимость

3 тревожных звоночка, которые помогут распознать созависимость

3 тревожных звоночка, которые помогут распознать созависимостьСозависимость может проявляться в эмоциональных качелях, чрезмерной заботе, нежелании и невозможности расставаться, даже если отношения давно не радуют, а то и вредят.

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