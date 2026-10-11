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Под Белгородом три человека ранены, один погиб при атаках дронов

Под Белгородом три человека ранены, один погиб при атаках дронов

При вчерашней атаке БПЛА на автомобиль на дороге Посохово — Казинка погиб местный житель, сообщает в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.

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