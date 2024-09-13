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  • Элеонора Коган
    Мася умница, а хозяин?Жадная Мася
  • Элеонора Коган
    Зачем дразнить собаку?Жадная Мася
  • Ирина Чещина
    Ах,как аппетитно на фоточках! Хорошо, что мне худеть не надо, так что бутер с запеченной свининкой в 22-35 по местном...Худею со вкусом!

Врушка

Врушка

— Зачем вы все время врете, Марго? Вот вы говорите, «какая чудесная фотография!», а давеча — плевались.

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