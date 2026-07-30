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Отмар Сафнауэр об «Астон Мартин»: «Хаос вызван желанием Лоренса Стролла слишком быстро добиться успеха»

Бывший руководитель «Астон Мартин» Отмар Сафнауэр высказался о подходе владельца команды Лоренса Стролла и нынешнем провале коллектива из Сильверстоуна.

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