Директор ЦПК Каленюк: Украина не может обеспечить армию всем необходимым

Украинское правительство и Минобороны страны не могут обеспечить армию всем необходимым. Об этом заявила соучредитель и исполнительный директор украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк изданию The Atlantic.
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