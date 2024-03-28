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Спички - не игрушка

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  • Владимир Соколов
    там женщин нет.Нуланд уволена за...
  • Игорь Человек
    Эту мразь, заменят на очередную русофобскую. "Там" тёплые места возле кормушки, долго не пустуют.Нуланд уволена за...
  • ГАЛИНА Анатольевна
    ЭтО не женщина...этОмаска под женщину.....Женщина это Мать...Нуланд уволена за...

Aydinlik Gazetesi, Турция. В Турции раскрыли заговор Байдена против России. Путин это так не оставит

Aydinlik Gazetesi, Турция. В Турции раскрыли заговор Байдена против России. Путин это так не оставит

За терактом в "Крокусе" стоит Вашингтон, убежден автор статьи из Aydınlık. "Верный солдат американского президента" Макрон не смог подбить Европу на отправку войск на Украину, которая явно терпит поражение.

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