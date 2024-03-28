За терактом в "Крокусе" стоит Вашингтон, убежден автор статьи из Aydınlık. "Верный солдат американского президента" Макрон не смог подбить Европу на отправку войск на Украину, которая явно терпит поражение.
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