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Три дня осталось до завершения приема заявок на премию «Есть за что!» во Владивостоке

Три дня осталось до завершения приема заявок на премию «Есть за что!» во Владивостоке

Во Владивостоке через три дня завершается прием заявок на премию «Есть за что!», сообщает PRIMPRESS. О сроках подачи заявок на на премию «Есть за что!» напомнили в городском управлении молодежи: у желающих принять участие в конкурсе осталось три дня.

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