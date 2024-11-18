Три дня осталось до завершения приема заявок на премию «Есть за что!» во Владивостоке

Во Владивостоке через три дня завершается прием заявок на премию «Есть за что!», сообщает PRIMPRESS. О сроках подачи заявок на на премию «Есть за что!» напомнили в городском управлении молодежи: у желающих принять участие в конкурсе осталось три дня.
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