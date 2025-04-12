Чтобы жить хорошо. Президенту США Дональду Трампу посоветовали внести изменения в распорядок дня

Главе Белого дома для лучшей и комфортной жизни необходимо сменить напряжённый образ жизни и работы. Гудбай Америка?Накануне стало известно о том, что президент США Дональд Трамп прошёл плановое медицинское обследование, по итогам которого врачи рекомендовали ему сменить обычный образ жизни.