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Око – не за око, а за пощёчину!

Око – не за око, а за пощёчину!

Боровичскому рестобару «Юла» везёт на происшествия. В ноябре 2023 года вся Новгородская область обсуждала дикую историю, случившуюся на его парковке, когда 37-летний Дмитрий Мамедов, после того, как вышел из зала и повздорил с охранником заведения, направил свой «Мерседес» на стоявших на улице людей.

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