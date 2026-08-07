Око – не за око, а за пощёчину!

Боровичскому рестобару «Юла» везёт на происшествия. В ноябре 2023 года вся Новгородская область обсуждала дикую историю, случившуюся на его парковке, когда 37-летний Дмитрий Мамедов, после того, как вышел из зала и повздорил с охранником заведения, направил свой «Мерседес» на стоявших на улице людей.