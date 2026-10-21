Суд в Новосибирске обязал компанию «Новый мир» выплатить двум клиентам в общей сложности 14,6 млн рублей за неисполненные обязательства при строительстве частных домов, при этом судебная экспертиза подтвердила, что фундамент одного из домов был выполнен с нарушениями.
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