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МАГАТЭ уедет — ядерный терроризм продолжится?

МАГАТЭ уедет — ядерный терроризм продолжится?

Для чего международные наблюдатели приезжали на ЗАЭС, и какими будут последствия поездки Дмитрий Родионов На фото: генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (второй справа) во время посещения Запорожской АЭС (Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС) Материал комментируют: Павел Фельдман   Сергей Кулик Физическая целостность Запорожской атомной электростанции была нарушена несколько раз, — заявил по результатам инспекции глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

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