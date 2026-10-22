В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера сериала «Госфильмофонд. Здесь живет кино». Это первый проект, посвященный российскому киноархиву, в котором собрана одна из крупнейших в мире коллекций фильмов и сериалов, передает пресс-служба Минкультуры России.