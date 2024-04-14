Обнаружена утечка тяжелых ионов с Венеры — это поможет понять, как с нее исчезла вода

Сейчас Земля — единственная пригодная для жизни планета Солнечной системы. Но когда-то водная среда, необходимая для обитаемых планет, могла быть и на Венере (возможно, также на Марсе, но это — другая история).
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