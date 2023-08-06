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Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыт

Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыт

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в настоящий момент перекрыто. Соответствующую информацию предоставили днем в воскресенье в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

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