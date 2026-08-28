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Царьград

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Ольга Шевченко анонсировала курсы тренеров морских млекопитающих

Ольга Шевченко анонсировала курсы тренеров морских млекопитающих

В следующем году Приморский океанариум откроет курс по подготовке тренеров морских млекопитающих. Директор Ольга Шевченко отметила, что полученная лицензия позволит развивать новую специализацию.

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