Тест по сулейманологии: экзамен на знание самых громких фактов из жизни Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова в последнее время стала настоящей героиней соцсетей — ее интервью активно расходятся на короткие вирусные ролики, а отдельные фразы быстро превращаются в мемы.
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