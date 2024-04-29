Нежнейшее печенье со сгущёнкой из самых простых продуктов!

Это лакомство для настоящих сладкоежек! Ароматное, вкусное, нежное песочное печенье, просто тает во рту! Готовится проще простого, а в результате волшебный вкус! Приготовление: В миске смешиваем мягкое сливочное масло, сахарную пудру, ванилин, всё хорошо взбиваем.