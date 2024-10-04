Британские ученые выявили 2 новых фактора, провоцирующих риск деменции Исследователи из Университетского колледжа Лондона расширили список факторов риска развития деменции, добавив к нему два новых пункта.
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