Шестой матч «Ак Барса» и «Адмирала» – единственный в серии с разницей более, чем в 1 шайбу

Шестой матч «Ак Барса» и «Адмирала» – единственный в серии с разницей более 1 шайбы. Казанский клуб одержал победу во Владивостоке со счетом 3:1 и выиграл серию (4-2).
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