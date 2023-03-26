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Шестой матч «Ак Барса» и «Адмирала» – единственный в серии с разницей более, чем в 1 шайбу

Шестой матч «Ак Барса» и «Адмирала» – единственный в серии с разницей более 1 шайбы. Казанский клуб одержал победу во Владивостоке со счетом 3:1 и выиграл серию (4-2).

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