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Актёр Дмитрий Назаров оказался в полупустых залах и продаёт недвижимость во Франции

Актёр Дмитрий Назаров оказался в полупустых залах и продаёт недвижимость во Франции

Актёр Дмитрий Назаров оказался в полупустых залах и продаёт недвижимость во Франции Юлия ЧелкановаАктёр Дмитрий Назаров, известный по роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня», столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями во Франции.

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