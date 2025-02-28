Столкновение в Белом доме: Трамп выдворил Зеленского после ссоры

В Белом доме произошла напряжённая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Член палаты представителей Маржори Тейлор Грин раскритиковала украинского лидера за его высокомерное поведение, приведшее к перепалке и его выдворению.
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