Нарколог опроверг заявления Глюкозы об антидепрессантах

Врач утверждает, что таблетки не мог так изменить сознание Врач-психиатр и психотерапевт Василий Шуров сомневается в словах певицы Глюкозы о том, что она принимала антидепрессанты перед скандальным концертом в Красноярске.
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