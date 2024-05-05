«Автомобилист» продлил контракт с Мэйсеком на год

Клуб подписал с хоккеистом новый контракт на один год – до 31 мая 2025 года. В минувшем сезоне Брукс Мэйсек стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером «Автомобилиста» в регулярном чемпионате, набрав 47 (23+24) очков в 67 матчах.