Братские отношения: Польша «любит» Украину прямо на границе

Natalija Osminina

Поляки даже с литовцами разругались до такой степени, что всерьез вознамерились оттяпать свой Вильно, и области по границе- Друскиникай и Сувалкский коридор. Для защиты Сувалкского коридора от поляков Литве выделили танки Абрамс. А для защиты Вильнюса по просьбе президента Литвы Шольц прислал ему солдат Бундесвера. А тот взамен пообещал вернуть Германии Клайпеду(Мемель). Вот такие высокие отношения))