Польские грузоперевозчики начали долговременную акцию протеста на границе с Украиной, заблокировав фурами три погранперехода.
Братские отношения: Польша «любит» Украину прямо на границе
Комментарии
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Natalija Osminina
Поляки даже с литовцами разругались до такой степени, что всерьез вознамерились оттяпать свой Вильно, и области по границе- Друскиникай и Сувалкский коридор. Для защиты Сувалкского коридора от поляков Литве выделили танки Абрамс. А для защиты Вильнюса по просьбе президента Литвы Шольц прислал ему солдат Бундесвера. А тот взамен пообещал вернуть Германии Клайпеду(Мемель). Вот такие высокие отношения))
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21 час.
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