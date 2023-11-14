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Братские отношения: Польша «любит» Украину прямо на границе

Братские отношения: Польша «любит» Украину прямо на границе

Польские грузоперевозчики начали долговременную акцию протеста на границе с Украиной, заблокировав фурами три погранперехода.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Поляки  даже с литовцами разругались до такой степени, что всерьез вознамерились оттяпать свой Вильно, и области по границе- Друскиникай и Сувалкский коридор. Для защиты Сувалкского коридора от поляков Литве выделили танки Абрамс. А  для защиты Вильнюса по просьбе президента Литвы  Шольц прислал ему солдат Бундесвера. А тот взамен пообещал вернуть Германии Клайпеду(Мемель). Вот такие высокие отношения))
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