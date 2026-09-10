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МОСИНФОРМ

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Трамваи не будут ходить до Белорусского вокзала и через МИИТ по выходным

Трамваи не будут ходить до Белорусского вокзала и через МИИТ по выходным

Трамваи трех маршрутов не будут курсировать по выходным до Белорусского вокзала и через МИИТ с 12 сентября.

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