Михаил Мишустин внес в Думу новых кандидатов в правительство

Ну, выборы прошли, инаугурация тоже, можно тех же оставить там же....

" Ба! Знакомые все лица!" ( Почти все...) А столько было надежд и ожиданий! Но...гора родила мышь! Полное разочарование!!!

АГ

Александр Гуреев

Ну вы че совсем спятили, нужно ещё 30 лет на борьбу внутри страны. Первая попытка что то дала, вот взяли и Иванова посадили, временно, отдохнуть от трудов тяжких. Рыжего выгнали, ВЫГНАЛИ, сажать НЕЛЬЗЯ. А вдруг народ русский за него родного ВОСТАНИЕ подымет. Боже упаси.