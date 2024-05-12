Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Государственную Думу кандидатуры в новое правительство.
Михаил Мишустин внес в Думу новых кандидатов в правительство
Комментарии
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Silver Kont
Ну, выборы прошли, инаугурация тоже, можно тех же оставить там же....
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14 час.
Тамара
" Ба! Знакомые все лица!" ( Почти все...) А столько было надежд и ожиданий! Но...гора родила мышь! Полное разочарование!!!
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14 час.
АГ
Александр Гуреев
Ну вы че совсем спятили, нужно ещё 30 лет на борьбу внутри страны. Первая попытка что то дала, вот взяли и Иванова посадили, временно, отдохнуть от трудов тяжких. Рыжего выгнали, ВЫГНАЛИ, сажать НЕЛЬЗЯ. А вдруг народ русский за него родного ВОСТАНИЕ подымет. Боже упаси.
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14 час.
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