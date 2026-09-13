Филиппо призвал Францию выйти из ЕС после слов Мелони об Украине

Заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости отказаться от сотрудничества с теми, кто выступает против Украины, вызвало резкую реакцию на другом фланге европейской политики.
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