Ямантау: почему эта гора считается самой секретной в России

Есть в Башкирии место, куда не водят экскурсии и куда не проложить маршрут по навигатору. Двуглавая вершина Ямантау — высшая точка Южного Урала, поднимающаяся на 1640 метров над уровнем моря — с давних пор окружена славой, от которой у местных жителей холодеет в груди.