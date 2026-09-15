Ямантау: почему эта гора считается самой секретной в России

Есть в Башкирии место, куда не водят экскурсии и куда не проложить маршрут по навигатору. Двуглавая вершина Ямантау — высшая точка Южного Урала, поднимающаяся на 1640 метров над уровнем моря — с давних пор окружена славой, от которой у местных жителей холодеет в груди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Русская Семёрка18 подписчиков
Свежие комментарии
- РЛ Три самых лучших ...
- В Что будет, если о...
- «Рома»: почему им...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым