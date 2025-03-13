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Успехи филиала ´Воротынь´ в 2024 году

Успехи филиала ´Воротынь´ в 2024 году

Прошедший год стал плодотворным на трудовые победы для нашей команды!На торжественном собрании с участием помощника директора по сельскому хозяйству Екатерины Чайковой были отмечены наши достижения в рамках ежегодного соревнования по социально-экономическому развитию Бобруйского района.

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