Успехи филиала ´Воротынь´ в 2024 году

Прошедший год стал плодотворным на трудовые победы для нашей команды!На торжественном собрании с участием помощника директора по сельскому хозяйству Екатерины Чайковой были отмечены наши достижения в рамках ежегодного соревнования по социально-экономическому развитию Бобруйского района.
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