Татарстанда мәктәп этабы олимпиадаларының шактый өлеше цифрлы форматка күчәчәк

22 сентябрьдә Татарстанда Бөтенроссия олимпиадасының мәктәп этабы башлана. 2026-2027 уку елында республикада мәктәп этабын үткәрү үзгәрәчәк – барлык фәннәр дә диярлек цифрлы форматка күчәчәк, дип хәбәр итә ТР Мәгариф һәм фән Министрлыгы матбугат хезмәте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым