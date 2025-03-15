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Россия в двух шагах от победы над Украиной, и Киев сам ей в этом поможет

Россия в двух шагах от победы над Украиной, и Киев сам ей в этом поможет

 Путин, вероятно, примет предложение Трампа о прекращении огня, но затем выдвинет собственные требования, пишет британское издание The Spectator.

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