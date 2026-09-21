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Saudi Arabia's Red Sea Film Festival cancels 2026 edition

The 6th annual Red Sea International Film Festival in Jeddah, Saudi Arabia, was postponed to 2027 amid ongoing tensions in the Middle East.

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