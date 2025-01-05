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В Австрии евроскептики стали еще на шаг ближе к власти после отставки канцлера Нехаммера

В Австрии евроскептики стали еще на шаг ближе к власти после отставки канцлера Нехаммера

Der Spiegel  пишет о жестком правительственном кризисе в Австрии, где на недавних выборах победили ультраправые евроскептики из Партии свободы, а их противники попытались обмануть судьбу, переиграв поражение на выборах созданием коалиции в парламенте без участия в ней победителей выборов.

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